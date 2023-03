Ferrari, Leclerc e Sainz felici a metà: "Red Bull di un altro pianeta"

Il monegasco: "Da un lato penso che sia stato un fine settimana molto difficile in termini di ritmo per noi, dall'altro sono molto contento del mio giro".

18-03-2023 19:52

Sorride a metà Leclerc dopo le qualifiche di Jeddah nel Gp di Formula 1 in Arabia Saudita: secondo tempo per il pilota Ferrari, che però in gara partirà 12° per la sostituzione della centralina. Queste le parole del monegasco: “Felice? Sì e no. Da un lato penso che sia stato un fine settimana molto difficile in termini di ritmo per noi, dall’altro sono molto contento del mio giro. Penso di aver messo tutto insieme ed ero davvero al limite. La Red Bull comunque è su un altro pianeta. Noi stiamo faticando un po’, ma dobbiamo continuare a spingere. Iniziare con una penalità di 10 posizioni non sarà facile, ma faremo del nostro meglio per risalire la classifica”.

Ferrari, Lecler partirà 12esimo ma resta ottimista

Il ferrarista Leclerc resta comunque ottimista in vista del GP di domani: “Il ritmo di gara ci è sembrato abbastanza buono, anche se è difficile fare paragoni con gli altri basandosi solo sulle Libere 2 (le uniche disputate in notturna, ndr). Comunque sembrava un po’ meglio rispetto al Bahrain, anche se ho la sensazione che siamo tutti molto vicini in termini di passo gara”.

Ferrari, Sainz sorride decisamente meno

Non pienamente soddisfatto anche Sainz: “Ho avuto tanti problemi nel primo settore, la maggior parte del mio distacco dai primi è nel t-1. Sono state delle qualifiche un po’ travagliate, visto che nella Q1 ho dovuto impiegare anche un set di morbide in più. Sinceramente io mi sento più confidente in gara e penso di avere il passo per lottare in ottica podio. Non credo che Perez sia alla portata perché la Red Bull va veramente forte”, ha concluso il pilota Ferrari.