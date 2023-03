Ferrari, Leclerc furioso ammette: "Red Bull di un'altra categoria"

Il pilota monegasco è stato costretto al ritiro mentre era terzo in gara.

05-03-2023 17:52

Non è decisamente un bell’inizio quello della Ferrari. Nel primo GP della stagione infatti Verstappen ha dominato in Bahrein, vincendo davanti al compagno di squadra della Red Bull Perez. Terzo uno straordinario Alonso, che ha battuto la concorrenza del connazionale Sainz. Cavallino quindi fuori dal podio, ma il grande rammarico sono i zero punti raccolti da uno sfortunato Leclerc.

Il pilota monegasco infatti si è dovuto ritirare mentre era al terzo posto. Mancanza di energia da parte della sua Ferrari, il 25enne non ha potuto fare altro che accostare e lasciare la sua monoposto.

Dopo il ritiro, Leclerc non ha nascosto la sua rabbia ai microfoni di SkySport, ammettendo chiaramente: “Non avevamo il passo gara. Dobbiamo trovare qualcosa, altrimenti così faremo fatica. Loro hanno trovato qualcosa. Non si è mai visto che in qualifica siamo vicini e poi loro in gara sono di un’altra categoria. Dobbiamo trovare qualcosa“.