Ferrari, Leclerc nervoso: spunta un altro team radio di fuoco in Qatar e Perez lo accusa

Durante le qualifiche della Sprint del Gp del Qatar deludenti per la Ferrari, Leclerc si è reso protagonista di un'altra uscita nervosa via radio stavolta nei confronti di Byron Bozzi mentre Perez lo accusa per essere stato eliminato in Q1

Le prove libere avevano illuso, le qualifiche della Sprint Race del Gp del Qatar hanno “riportato la Ferrari coi piedi per terra”. Parole di Charles Leclerc che ha chiuso con un modesto 5° posto anche dietro il compagno Carlos Sainz mentre la McLaren partirà davanti con Norris in pole e Piastri 3°. Il monegasco in particolare sembra patire questa situazione di “vorrei ma non posso” e dopo lo sfogo a Las Vegas contro Sainz, a Losail si è reso protagonista di un altro team radio di fuoco stavolta contro il suo ingegnere di pista Byron Bozzi. E come se non bastasse è stato accusato da Sergio Perez di avergli rovinato la qualifica.

Leclerc sotto stress, 5° impreca via radio con Byron Bozzi

A Las Vegas ce l’aveva con Carlos Sainz. Ora, in Qatar, Charles Leclerc sbotta contro il suo ingegnere di pista Byron Bozzi. E’ successo ancora a sottolineare un momento di particolare pressione del pilota della Ferrari che non riesce a spingere come vorrebbe sulla pista di Losail e in generale con questa Ferrari che soffre di sottosterzo in Qatar.

Durante le qualifiche, che saranno deludenti per la Ferrari dopo l’exploit delle libere con proprio Leclerc primo davanti a tutti, lo stesso Charles si è reso protagonista di un’altra uscita nervosa via radio. Un filmato radiofonico non trasmesso in TV ha svelato il momento in cui Leclerc si è nuovamente innervosito via radio a causa dei problemi di traffico durante le qualifiche sprint. Stavolta bersaglio delle lamentele del monegasco il suo ingegnere di pista Byron Bozzi:

Leclerc : “È un incubo, non ne ho ideo. Dimmi qualcosa in più sulle auto dietro, perché non ho idea di cosa stia succedendo”.

: “È un incubo, non ne ho ideo. Dimmi qualcosa in più sulle auto dietro, perché non ho idea di cosa stia succedendo”. Bozzi : [gli sta alcune indicazioni su Piastri]

: [gli sta alcune indicazioni su Piastri] Leclerc : “Per favore, dimmi quali sono le macchine più veloci!”.

: “Per favore, dimmi quali sono le macchine più veloci!”. Bozzi: “Sì, Charles. Lo so. Ci sono tante macchine, ci sto provando. Piastri cinque [secondi dietro]”

Leclerc accusato da Perez: “Mi ha fatto eliminare”

Charles Leclerc, sempre lui verrebbe da dire, è stato anche protagonista di un altro episodio durante le qualifiche della Sprint Race. Verso la fine del Q1 il pilota della Ferrari si è trovato a lottare ruota a ruota con Sergio Perez che stava cercando disperatamente di evitare l’ennesima eliminazione prematura in qualifica. Cosa che invece è puntualmente avvenuta.

Perez via radio si è lamentato di Leclerc: “Non so cosa stesse facendo Charles lì”. E anche dopo, nelle dichiarazioni il messicano sempre più in crisi e in bilico in Red Bull ha accusato il monegasco: “Giunti all’ultimo tentativo, eravamo tutti intenti a creare i giusti gap in pista. Proprio in quel momento Charles è arrivato e mi ha passato. Abbiamo lottato in curva 1. Così facendo ho perso un paio di decimi, abbastanza per essere eliminato…”