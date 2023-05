F1, mai così male Leclerc in Ferrari: a Imola serve un cambio di rotta

Peggior avvio di stagione da quando è al Cavallino per il pilota monegasco che ha bisogno di una SF-23 all'altezza a partire dal GP dell'Emilia Romagna.

16-05-2023 09:29

Doveva essere la stagione della consacrazione. Invece, dopo cinque GP, il Mondiale di Charles Leclerc è in affannosa salita. I suoi numeri sono da film horror. A Imola non può sbagliare.

Leclerc, il peggior avvio da quando è alla Ferrari

Dopo i primi cinque GP, Charles Leclerc ha conquistato “solo” 34 punti iridati. Al momento è settimo nella classifica piloti, distanziato di ben 85 punti da Max Verstappen, leader del Mondiale.

Da quando è sbarcato in Ferrari (2019), si tratta del suo peggior avvio di stagione. I numeri non mentono: 57 punti nel 2019, 45 nel 2020, 40 nel 2021 e ben 104 la scorsa stagione.

Leclerc, i limiti della SF-23 e qualche errore di troppo

Indubbiamente la nuova monoposto SF-23, nonostante abbia un buon potenziale, non sembra in grado di esaltare al massimo il talento del pilota monegasco. Molto veloce nelle qualifiche, la SF-23 continua ad avere limiti sul passo gara. E’ stata definita una monoposto “nervosa”, quindi non facile da guidare.

Come se non bastasse, Charles Leclerc, sicuramente sotto pressione per i risultati che non arrivano, sta commettendo qualche errore di troppo. Il dover spingere il più possibile per provare a restare in scia ai migliori, lo porta, spesso, ad esagerare. C’è chi, come Martin Brundle, crede che il pilota della Ferrari “non sappia dove sia il limite”.

GP dell’Emilia Romagna, Leclerc punta al riscatto

Nel week-end andrà in scena il GP dell’Emilia Romagna. Come noto, la Ferrari porterà a Imola importanti aggiornamenti che dovrebbero migliorare le prestazioni della SF-23 e, quindi, permettere e Charles Leclerc (e Carlos Sainz) di avere una monoposto più prestazionale.

Arrivati a questo punto della stagione, non è più possibile fare altri passi falsi, soprattutto se non si vuole trascorrere il resto del Mondiale a guardare gli altri divertirsi. Charles Leclerc è chiamato ad invertire la rotta e tornare protagonista con la Ferrari. Ad oggi ha conquistato un solo podio, troppo poco per uno che, ai nastri di partenza del Mondiale 2023, puntava a diventare Campione del Mondo.