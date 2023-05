F1, il disastro Ferrari ha tante cause: unica salvezza il GP a Imola

Il paragone con l'inizio della scorsa stagione è impietoso. La SF-23 non è competitiva. La speranza è che gli aggiornamenti al GP dell'Emilia Romagna aiutino la Rossa.

08-05-2023 08:44

A Miami la Ferrari è sparita dai radar. Una prestazione incolore che preoccupa molto in vista del futuro. Per fortuna sono in arrivo i tanto agognati aggiornamenti.

F1, impietoso il paragone con la Ferrari F1-75

Lo scorso anno, di questi tempi, la F1-75 dominava. Dopo i primi cinque GP della stagione 2022, la Ferrari aveva conquistato ben sette podi, tra cui due vittorie per Charles Leclerc.

Oggi, dopo i primi cinque GP, è arrivato un solo podio in gara, sempre con Charles Leclerc. Il divario prestazionale tra la nuova SF-23 e la “vecchia” F1-75 è imbarazzante. Lo si è visto anche al GP di Miami, in cui la Rossa non è mai stata competitiva, anzi ha faticato per portare le due monoposto a punti.

F1, la frustrazione di Leclerc e Sainz è preoccupante

“In qualifica battagliamo, poi in gara devi accettare di farti passare, è una mentalità difficile da accettare“. In questa dichiarazione di Charles Leclerc (settimo al traguardo a Miami) si nasconde tutta la frustrazione del mondo Ferrari e, contestualmente, la superiorità totale della Red Bull, vista anche a Miami.

La monoposto non è competitiva e, quel che preoccupa maggiormente, è che non solo la Red Bull è lontana anni luce. Anche Aston Martin e Mercedes hanno una marcia in più. La conferma arriva dalla classifica costruttori del Mondiale con il Cavallino mestamente al quarto posto (78 punti), dietro a Red Bull (224), Aston Martin (102) e Mercedes (96).

Ferrari, l’unica speranza sono gli aggiornamenti a Imola

Un quadro generale inquietante che rischia di far saltare il banco a Maranello. Frederick Vasseur non ha ancora trovato il modo di invertire la rotta e i tifosi della Rossa iniziano a spazientirsi.

Charles Leclerc, sebbene non contento di quanto sta accadendo, non ha alzato bandiera bianca dopo il disastro di Miami: “Però non molliamo, speriamo che gli aggiornamenti ci aiutino“. Aggiornamenti attesi per il GP dell’Emilia Romagna, in programma a Imola nel week-end 19-21 maggio. L’ultima occasione per raddrizzare una stagione che, al momento, ha tinte horror.