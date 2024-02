Ferrari, parla Hamilton: le motivazioni della scelta, l'addio alla Mercedes e il messaggio a Wolff

Le prime parole del campione britannico dopo l'ufficialità del suo passaggio in Ferrari: tra motivazioni, entusiasmo e la gratitudine per gli anni trascorsi nella "famiglia" delle Frecce Argento

02-02-2024 06:30

Lewis Hamilton rompe il silenzio dopo l’ufficialità del suo passaggio in Ferrari. Il sette volte campione del Mondo ha affidato a un comunicato ufficiale le sue prime parole, tra i dovuti ringraziamenti alla Mercedes e le motivazioni della scelta.

Hamilton commenta il passaggio in Ferrari

A stretto giro di boa dalle ufficialità di Ferrari e Mercedes, Lewis Hamilton si espone in prima persona e commenta la nuova avventura alla guida delle Rossa. Le parole del campione britannico sono affidate a un comunicato ufficiale che spiega i motivi della scelta che, ricordiamolo, lo vedrà sbarcare in Ferrari dalla stagione 2025.

Scelta difficile ma da accettare

C’è, dunque, ancora tutta un’ultima stagione da vivere a bordo della Mercedes. Un anno che Hamilton intende onorare al meglio, concentrandosi esclusivamente su quella che, dopo undici anni insieme, è diventata una “famiglia” per lui. Solo una volta archiviato il 2024 sarà tempo di pensare alla Ferrari. Oggi, c’è comunque il tempo per parlare della Rossa e di una scelta definita tra le più “difficili”, ma “da accettare”.

Ferrari, l’entusiasmo di Hamilton

Come riportato da Eurosport, nel comunicato di Hamilton si legge: “Ho trascorso undici anni straordinari con questa squadra e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi la decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di intraprendere una nuova sfida“.

Hamilton pronto per “un anno memorabile”

Poi, il campione britannico ha concluso: “Sarò sempre grato per l’incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Toto Wolff per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande con loro. Sono impegnato al 100% per offrire la migliore prestazione possibile in questa stagione e per rendere il mio ultimo anno con le Frecce d’Argento un anno memorabile“.

