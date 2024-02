F1, Sainz fa spazio a Hamilton e si congeda dalla Ferrari: l'addio e la promessa dello spagnolo

Con il sette volte campione del mondo in Ferrari, il pilota spagnolo affida ai social il proprio addio alla Rossa, rivelando gli obiettivi per il futuro

01-02-2024 22:40

Al termine di una giornata choc per l’intero Circus della Formula 1 e non solo, con la notizia bomba del passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, arrivano le prime esternazioni sulla vicenda di Carlos Sainz Jr., destinato ovviamente a trovare una nuova scuderia. Con un messaggio di congedo dal Cavallino condiviso sui propri profili social, lo spagnolo parla di futuro e fa una promessa alla Rossa in vista della prossima stagione.

Hamilton in Ferrari

Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025. La notizia ha scosso il mondo, non solo quello della Formula 1, e ha visto in questi minuti arrivare le comunicazioni ufficiali di addio e benvenuto all’inglese da parte rispettivamente della Mercedes e della Rossa. L’approdo del sette volte campione del mondo porta, ovviamente, con sé il conseguente addio al Cavallino di Carlos Sainz Jr. Il pilota spagnolo arrivato in Ferrari nel 2021 ha atteso l’ufficialità per affidare ai social le proprie prime parole sul futuro prossimo e più a lungo termine.

L’addio di Sainz alla Ferrari

Sulle sue pagine social Sainz si è congedato facendo un’ultima promessa alla Rossa: “Facendo seguito alle notizie di oggi io e la Ferrari non continueremo insieme alla fine del 2024. Ma abbiamo ancora una lunga stagione davanti e darò tutto per la squadra e tifosi. Annuncerò le notizie sul mio futuro quando sarà il momento”.

Nessuna indiscrezione, quindi, per il futuro, ma la voglia di chiudere al meglio con la Ferrari e, perché no, provare ad arrivare al momento dell’addio lasciando qualche rimpianto a Maranello. Di certo, la risposta e l’affetto dei tifosi di Carlos non si sono fatti attendere e il messaggio ha raccolto una mezza infinità di Mi piace e commenti di affetto.

Il messaggio della Rossa a Carlos

Anche la Ferrari ha voluto salutare Sainz con un messaggio social. In perfetta sintonia con il proprio pilota, la scuderia del Cavallino ha puntato tutto sulla stagione in partenza con il primo Gran Premio il prossimo 2 marzo in Bahrain, scrivendo: “Abbiamo ancora un’altra stagione per dare tutto insieme“. Un messaggio accompagnato da un bello scatto di Carlos in rosso e dall’emoticon che mostra i muscoli. Perché il futuro sarà pure Hamilton, ma il presente parla ancora spagnolo e va vissuto fino in fondo.