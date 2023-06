Ferrari: Sainz, “Non mi piace non avere chiarezza sul futuro”

Rumors lo vogliono vicino all’Audi per il suo ingresso in F1. Ma il pilota smentisce

Alla fine del 2024 la Ferrari confermerà Carlos Sainz? A chiederselo è lo stesso pilota. “Sinceramente – ha affermato Sainz a Motorsport.com – non è una situazione che mi piace, non avere ancora chiarezza sul mio futuro. Per questo mi auguro di avere una risposta al più presto anche per comprendere il da farsi”. Allo stesso tempo, però, il pilota spagnolo smorza le voci che lo vogliono in procinto di passare all’Audi, che per il suo ingresso in F1 vorrebbe un pilota che unisca esperienza e qualità. “Sono voci prive di fondamento – sottolinea Sainz – dal momento che l’unico contratto che ho è con la Ferrari. Queste notizie messe in giro sono solo buone per avere più visibilità da parte di quei giornali che pubblicano queste cose”.