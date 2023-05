Ferrari: spesa in casa Red Bull con obiettivo l'ingegnere Enrico Balbo

Vivo interesse da parte della scuderia di Maranello verso il capo dell’aerodinamica di Red Bull. I tempi del passaggio passano anche da Mekies in Alpha Tauri

03-05-2023 13:41

Campagna acquisti in casa Ferrari per ricostruire un settore tecnico messo in crisi dall’addio di ingegneri e tecnici successiva all’uscita di scena del team principal Mattia Binotto. L’obiettivo di Frédéric Vasseur è ora costruire una squadra capace di far tornare la casa di Maranello protagonista con obiettivo il titolo 2024 (titolo che manca in Italia da 16 anni). Una campagna acquisti che si preannuncia aggressiva, con il pieno appoggio di John Elkann.

Enrico Balbo: è lui l’obiettivo della Rossa

In questa fase di ricostruzione l’obiettivo numero uno di Maranello, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è Enrico Balbo, oggi alla Red Bull. L’ingegnere italiano è il numero tre del team di Milton Keynes, dietro a Adrian Newey e Pierre Waché. Da luglio 2021 è lui il responsabile dell’aerodinamica. Una posizione arrivata dopo le esperienze alla Williams (2006-2013) e in Mercedes, prima di passare nel 2018 nella scuderia austriaca. Un’acquisizione importante per la Ferrari, quindi. Ma che sarebbe ostacolata dal periodo di gardening per il capo dell’aerodinamica di Red Bull.

La possibile soluzione passa dal ferrarista Mekies

A favore il passaggio in tempi veloci di Balbo alla Ferrari potrebbe essere l’addio a Maranello del direttore sportivo Laurent Mekies (braccio destro di Binotto) e il suo passaggio in Alpha Tauri (squadra satellite di Red Bull) come team principal dal 2024.

“Penso – ha dichiarato in merito Vasseur a Sky Italia – che sia una mega opportunità per Laurent. Considerando anche che ho un buon rapporto con lui di certo non lo bloccherò. Se poi parliamo di cronologia, penso che la Alpha Tauri sia stata probabilmente un po’ aggressiva sul comunicato stampa. Abbiamo un contratto a lungo termine con Laurent e dovremo discutere dei dettagli”. Ma appunto qui entrerebbe in gioco Balbo.

Secondo quanto riporta Chincero su motorsport.com, la Ferrari potrebbe accelerare i tempi del passaggio di Mekies in cambio di un periodo più corto di gardening per Balbo (periodo che di norma è di sei mesi, così da non avvantaggiare scuderie rivali).

E domenica a Baku in occasione del Gran Premio d’Azerbaigian il team manager della Red Bull, Christian Horner, è stato pizzicato nell’hospitality del Cavallino Rampante, dove ha probabilmente parlato con Vasseur.

L’ipotesi di un accordo tra la Ferrari e la Red Bull è però esclusa da Helmut Marko, consigliere della team di Milton Keynes. “Laurent Mekies – ha dichiarato a Sky Deutschland – diventerà team principal Alpha Tauri, dopo un certo periodo di blocco. Di solito vengono stipulati degli accordi tra le parti, ma i nomi che circolano non rientreranno in questi discorsi”.

Il misterioso uomo DRS: ex Red Bull già in Ferrari

In casa Ferrari ci sarebbe già un’altra figura operativa proveniente da Red Bull, secondo le indiscrezioni di motorsport.com. Il suo nome è ancora un mistero, ma starebbe già lavorando allo sviluppo dell’evoluzione della SF-23. Si tratterebbe, tra l’altro, di uno degli ideatori del sistema DRS della RB19, che rappresenta uno dei punti di forza della scuderia di Milton Keynes.