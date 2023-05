Finale Coppa Italia 2022-2023, Fiorentina-Inter: probabili formazioni

Le due squadre scenderanno in campo alle 21 all'Olimpico per contendersi questo importante trofeo.

24-05-2023 09:35

Fiorentina e Inter sono le due grandi protagoniste della finale di Coppa Italia, in programma alle 21 all’Olimpico di Roma. Per quanto riguarda le formazioni, Italiano ha ancora un dubbio fra Ranieri e Martinez Quarta in difesa e uno a centrocampo tra Castrovilli e Mandragora. In attacco ci sarà Cabral. Inzaghi farà giocare in porta Handanovic, poi i titolari delle Coppe con Brozovic e Calhanoglu assieme a Barella in mezzo, Lautaro e Dzeko lì davanti.

Ecco le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All: Italiano.

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All: Inzaghi.