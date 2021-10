Fiorentina: altro stop per Kokorin

18-10-2021 12:45

L’attaccante russo era arrivato a Firenze con il duplice obiettivo di poter essere spalla ideale di Vlahovic oppure una valida alternativa quando al serbo fosse servito tirato il fiato.

Nulla di tutto questo. Kokorin anche questa sera, non è infatti tra i convocati di Italiano per la sfida contro il Venezia a causa di un risentimento muscolare. Il forfait di Venezia riapre nuovi interrogativi sull’operazione conclusa nel gennaio scorso. Nove mesi dopo il suo arrivo Kokorin continua ad essere un oggetto misterioso, che anche in termini di condizione fisica ha palesato più di una difficoltà quando è sceso in campo.

Fino ad ora l’attaccante russo ha messo insieme soltanto 91 minuti nel girone di ritorno della passata stagione, in questo campionato Kokorin ha fatto parlare di sé soltanto per un cartellino giallo contro il Genoa e 27′ totali in tre spezzoni.

Italiano quindi non può ancora contare su di lui, ma ora i tifosi viola si interrogano profondamente sul tipo di operazione conclusa dai dirigenti lo socrso gennaio. Ricordiamo che l’ex Spartak Mosca è costato 4 milioni di euro e ha un ingaggio di 1,8 milioni a stagione per i prossimi tre anni.

