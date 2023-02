Fiorentina, Conference League: ecco le liste per la Uefa

I viola hanno regolarmente consegnato i nomi di quella A e di quella B in vista della ripresa della competizione

03-02-2023 08:26

La Fiorentina prosegue il suo cammino in Conference League e, in vista dell’imminente ripresa della competizione europea, consegna alla Uefa la lista A e la lista B di chi parteciperà. C’è anche il nuovo arrivato di gennaio Brekalo, l’unico acquisto dei viola effettuato durante il mercato di riparazione. Vediamo come si compongono le due liste:

LISTA A: Terracciano, Sirigu, Cerofolini, Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Igor, Dodo, Amrabat, Mandragora, Castrovilli, Bonaventura, Duncan, Barak, Bianco, Ranieri, Biraghi, Terzic, Saponara, Brekalo, Sottil, Gonzalez, Kouame, Ikoné, Jovic, Cabral.

LISTA B: Favasuli, Amatucci, Bianco, Krastev, Distefano.