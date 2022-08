Fiorentina-Cremonese, Alvini: "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi"

13-08-2022 14:19

Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto in Serie A dei lombardi, al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Tutti gli otto esordi in Serie A della Cremonese sono arrivati in trasferta (incluso il prossimo a Firenze): finora i lombardi hanno registrato sette sconfitte su sette.

Queste le parole di Alvini:

“Mi aspetto una gara complicata, c’è grande rispetto. Siamo una neopromossa, andremo in campo con le nostre idee e i nostri punti di forza, provando a dare il meglio sempre. Gli errori ci stanno, ma non è stata data abbastanza importanza al passaggio del turno in Coppa Italia, veramente bello. Vero, mi sono infuriato per alcune circostanze, però lavoriamo per migliorarci e con la Fiorentina proveremo a commettere meno errori, avendo davanti una squadra talmente forte. L’entusiasmo è nell’aria, ieri con i ragazzi siamo andati a vedere lo Stadio Zini moderno ed è un gioiellino. E al Franchi ci saranno tantissimi nostri tifosi, noi vogliamo renderli orgogliosi,non di certo fare i neopromossi destinati a fare un certo tipo di campionato. Tutte le componenti partecipano per alimentare questo sogno conquistato sul campo”.