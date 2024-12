Fiorentina-Empoli, Bove protagonista al Franchi: il gesto in comune di Ekong e Kean dopo i gol

Tanti gesti per il giocatore ricoverato nella gara di Coppa Italia: i loro gol entrambi gli attaccani mostrano con la mano il 4, numero di maglia del centrocampista viola

Edoardo Bove è ancora all’ospedale Careggi di Firenze, ma la sua presenza al Franchi emerge fortissima durante Fiorentina-Empoli di Coppa Italia: tante le dediche per il giocatore ricoverato, dallo striscione firmato dai compagni di squadra alle esultanze dell’empolese Ekong e del viola Kean.

Fiorentina-Empoli, le richieste di Bove ai compagni

Dal letto dell’ospedale Careggi, dove è ricoverato dopo l’arresto cardiaco che l’ha colpito in campo durante Fiorentina–Inter di domenica sera, Edoardo Bove aveva fatto due richieste: che il match in programma stasera tra la Viola e l’Empoli in Coppa italia si giocasse regolarmente; e che i suoi compagni di squadra non gli dedicassero maglie o iniziative speciali. Beh, il centrocampista romano è stato accontentato soltanto a metà…

Fiorentina-Empoli, le esultanze di Ekong e Kean dedicate a Bove

Fiorentina-Empoli si sta infatti disputando regolarmente, ma le dediche a Bove prima e durante la gara si sono succedute una dietro l’altra. Tra le più significative quella dell’attaccante dell’Empoli Ekong, che dopo aver sbloccato la gara con la rete dell’1-0 – figlio di un errore della difesa della Fiorentina – non ha esultato, limitandosi a mostrare con la mano alla curva viola il numero 4, quello di Bove. Un gesto semplice, che conferma però come quanto accaduto al centrocampista della Fiorentina abbia colpito tutto il mondo del calcio.

Nella ripresa lo stesso identico gesto viene ripreso da Moise Kean: al 15′ del secondo tempo l’attaccante della Fiorentina trova la rete dell’1-1, la sua 13esima stagionale, e immediata arriva la dedica per il compagno di squadra ricoverato in ospedale. Il 4 stavolta dura poco, la Fiorentina è chiamata a completare la sua “remuntada”, ma il pensiero del centravanti per Bove appare chiaro a tutti.

Fiorentina-Empoli, l’iniziativa dei tifosi per Bove

Ma anche tifosi e compagni di squadra della Viola, prima del fischio d’inizio, hanno disobbedito a Bove. La festa per lui è stata avviata dai supporter della Fiorentina, che al momento dell’ingresso in campo delle due squadre hanno tenuto dei cartelloni colorati, componendo in curva un enorme numero 4. Il maxi–schermo del Franchi, intanto, mostrava una foto di Bove e un messaggio chiarissimo: “Torna presto Edo – Ti vogliamo bene”.

Lo scherzo dello striscione per Bove

I compagni di squadra della Fiorentina, invece, hanno fatto uno scherzo al centrocampista. Una volta in campo, infatti, hanno mostrato uno striscione che rimandava proprio alla richiesta di Bove di non dedicargli particolari iniziative: “Non volevi la maglia – Eccoti lo striscione. Torna presto”. E chissà che la voglia di sgridare i compagni non aiuti Bove a lasciare prima l’ospedale.