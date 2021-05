Fiorentina, Iachini: "Salvezza non facile, squadra aveva paura"

Beppe Iachini parla con i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua Fiorentina con il Napoli. E non nasconde le difficoltà che caratterizzavano la piazza viola al momento del suo ritorno.

“Io tendo ad ascoltare le parole del mio presidente senza commentarle. I complimenti di Commisso, tuttavia, non possono che fare piacere. Tanto più che abbiamo incontrato parecchie difficoltà”, ha ammesso il tecnico gigliato.

“Mi hanno chiamato per superare una fase complicata. Abbiamo chiuso la passata stagione al decimo posto, quest’anno il lavoro è risultato spezzettato, ma ringrazio Commisso perché è una persona sincera. Quest’anno la salvezza non è stata semplice, perché non c’è stata cointinuità di lavoro. E ho ritrovato una squadra impaurita. Ma ci siamo messi sotto e abbiamo lavorato. Da parte mia, il mio compito era quello di dare l’esempio”, ha aggiunto Iachini.

