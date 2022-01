Fiorentina, Ikonè si presenta: “Il mio obiettivo è quello di migliorarmi”

04-01-2022 14:59

È giovane ma ha già le idee molto chiare Jonathan Ikoné. Come testimoniano le dichiarazioni rilasciate nel corso della conferenza stampa di presentazione, il giocatore è parso avere già a fuoco gli obiettivi da raggiungere in Italia: migliorarsi e contribuire a un progetto importante come quello viola.

“Ho scelto la Fiorentina perché voglio dimostrare il mio valore e voglio aiutare la squadra, il mio obiettivo è quello di migliorarmi” ha esordito l’ex attaccante del Lille.

“Questo per me era il momento giusto per lasciare il Lille: abbiamo vinto un campionato, ci siamo qualificati per gli ottavi di Champions. Ora avevo bisogno di qualcosa di nuovo. La Fiorentina ha un bel progetto, sono felice di essere qui” ha proseguito Ikoné prima di chiarire che tipo di attaccante sia.

“Sono veloce e so saltare l’uomo, ma devo migliorare nell’ultimo passaggio, nella rifinitura e sono certo di poterlo fare lavorando. Fare più gol? In sé non è un obiettivo, visto che mi piace molto servire i compagni, ma alla fine molti giudicano per i gol”.

Il primo obiettivo del classe 1998 è però un altro.

“Nel gruppo vedo tanta voglia ed entusiasmo, il primo ad accogliermi e presentarmi alla squadra è stato Saponara. Il mio obiettivo principale adesso è quello di imparare la lingua” ha chiarito Ikoné, pronto a mettersi al servizio di Vlahovic.

“Lo conoscevo da prima, per adesso proveremo a comunicare nel miglior modo possibile: proverò a fargli tanti assist in allenamento e poi magari anche in partita” ha chiosato il nativo di Bondy.

OMNISPORT