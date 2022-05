Fiorentina, il grande obiettivo è Cavani: lo scenario

07-05-2022 11:20

La Fiorentina sogna in grande per la prossima stagione. Se per il centrocampo si è parlato di un interesse per Isco del Real Madrid e per il connazionale Luis Alberto della Lazio, il nome per l’attacco sarebbe Edinson Cavani. Il “Matador”, lascerà a parametro zero il Manchester United dopo una stagione condizionata da diversi infortuni, ed è quindi alla ricerca di una nuova squadra per rilanciarsi in vista dei prossimi Mondiali 2022 che si terranno in Qatar.

A riportarlo è il “Corriere Fiorentino”, che parla anche di un interessamento per il capitano del Torino, Andrea Belotti. La situazione del “Gallo” sembrerebbe essere però più incerta, con un possibile rinnovo con il club granata che non sarebbe da escludere.

OMNISPORT