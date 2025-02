Fiorentina-Inter, moviola: il gol annullato in avvio e quel cartellino rimasto nel taschino

La prova dell’arbitro Doveri al Franchi nel recupero di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito solo un giocatore

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Fiorentina-Inter – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare.

Si è rifatto in Juve-Napoli e Genoa-Bologna e va considerato sempre tra i più affidabili. Era all’Avar domenica scorsa nel derby ed è stato criticato assieme al Var Di Paolo per il rigore non dato all’Inter per fallo di Pavlovic su Thuram ma come se l’è cavata ieri al Franchi?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Doveri con Fiorentina e Inter

La Fiorentina aveva un bilancio positivo con l’arbitro della sezione di Roma: 15 vittorie totali (2 in Coppa Italia), 4 pareggi e 9 sconfitte (3 in Coppa Italia). L’ultimo incrocio risaliva a quasi 2 anni fa, in occasione della vittoria contro il Torino in Coppa Italia per 2 a 1 (febbraio 2023).

Doveri non arbitrava l’Inter dal 29 dicembre 2023. In quell’occasione è andato in scena il pareggio dei nerazzurri in casa del Genoa (1-1). In quella circostanza ha concesso il gol (segnato da Arnautovic) ai milanesi dopo una spinta a due mani di Bisseck sulla schiena di Strootman. In totale su 31 incroci il bilancio dell’Inter con Doveri era di 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Costanzo con Fourneau IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Kean (F)

Fiorentina-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. In avvio di gara un intervento di Comuzzo che entra in scivolata su Thuram in netto ritardo meritava il giallo. Poi c’è il gol annullato all’Inter. Al 30′ un tiro-cross di Bastoni trova Carlos Augusto, che batte De Gea. Doveri convalida ma c’è il check del Var. La girata del brasiliano arriva in fuorigioco, la rete non viene convalidata.

In occasione del gol del raddoppio è regolare l’intervento su Calhanoglu che perde il pallone senza subire fallo di Richardson. Doveri estrae il giallo solo per punire Kean che si toglie la maglia per festeggiare il 2-0. Non c’è fallo su Arnautovic nel finale quando l’austriaco prova la deviazione sotto misura davanti a De Gea. Dopo il recupero Fiorentina-Inter finisce 3-0.