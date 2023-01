07-01-2023 10:31

Gaetano Castrovilli è tornato. Il numero dieci della Fiorentina si è ritagliato uno scampolo di match con il Monza nella prima uscita del 2023, il brutto infortunio è ormai alle spalle, ora però bisogna migliorare l’intensità ed il ritmo, come afferma Vincenzo Italiano in conferenza stampa: “Siamo felici di aver recuperato Gaetano Castrovilli al 100%, ora dobbiamo metterlo in condizione, alzare la tenuta e i minuti, in questo nuovo assetto può occupare tutti e tre i ruoli in mediana ma per caratteristiche, per voglia di attaccare gli spazi, per la sua grande conduzione palla al piede, può rendere e dare tanto di più stando soprattutto vicino alla punta e alla zona gol”.

Intanto ecco la 17ª giornata: la Fiorentina scenderà in campo con il Sassuolo.