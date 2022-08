Fiorentina, Italiano: "Jovic poteva farne tre"

14-08-2022 21:54

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato soddisfatto la vittoria contro la Cremonese: “Sono felicissimo, partire con una vittoria era un nostro obiettivo. Iniziare il campionato con i tre punti non è mai facile o scontato, anche in ottica Conference abbiamo dovuto mantenere qualche giocatore fresco e lucido per giovedì. Oltre a qualche adattato, come Benassi”.

Sulla prestazione di Jovic: “Benissimo nel primo tempo, ho preferito tenerlo in campo per continuare a dargli minuti e far crescere una sua condizione fisica non ancora al 100%. Sono felice, un attaccante deve fare gol, ha lavorato benissimo legando il gioco anche nel primo tempo. Poteva segnare anche 2 o 3 gol”.