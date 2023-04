Fiorentina, Italiano: "Peccato per non aver centrato la decima"

Il tecnico dei viola: "Ci dispiace di non essere entrati nella storia ma la prestazione è in linea con quelle delle ultime uscite".

Dopo l’1-1 contro lo Spezia, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha ammesso: “L’unico rammarico è non aver vinto per completare il filotto di dieci vittorie consecutive. Ma il pareggio ci può stare, è una partita che può capitare. Ci dispiace di non essere entrati nella storia ma la prestazione è in linea con quelle delle ultime uscite, continuiamo con un risultato positivo”.

“C’è stata solo sfortuna: abbiamo creato tanto e in maniera efficace, peccato non essere riusciti a vincere. Il gol subito lascia l’amaro in bocca: ogni rinvio del portiere avversario per me è una situazione facile da leggere, ma si vede che loro provavano quella soluzione, ci hanno messo in difficoltà e ne hanno approfittato”, ha concluso Italiano.