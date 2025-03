Coreografia Fiorentina-Juve, poster in vendita per pagare le multe. Questura: “Non era quella autorizzata”

La Questura di Firenze spiega i dettagli dell'accaduto e il perché dell'ok a quel "Juve me**a" esposto al Franchi. Intanto i tifosi della Fiesole avviano una geniale (e beffarda) iniziativa

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Si aggiorna di due nuovi dettagli la vicenda scatenata dall’irripetibile coreografia “Juve Me**a” esposta dai tifosi della Fiorentina in curva al Franchi durante la recente sfida di campionato vinta dalla squadra di Palladino contro quella di Thiago Motta.

Dopo la pesante multa di 50mila euro inflitta, con diffida, al club viola, è di queste ore la precisazione ufficiale della Questura di Firenze, che sottolinea come la coreografia esposta fosse “difforme da quella autorizzata” dal Gruppo operativo per la sicurezza. I tifosi gigliati, intanto, mettono in vendita il poster della coreografia incriminata per pagare le multe.

Il chiarimento della Questura

A seguito delle numerose sollecitazioni ricevute nei giorni successivi alla partita, la Questura del capoluogo toscano ha diffuso una nota in cui conferma che la coreografia esposta sugli spalti non corrispondeva a quella precedentemente autorizzata dalle autorità competenti. Secondo quanto riportato nel comunicato, al sostenitore della squadra gigliata che aveva richiesto e ottenuto il permesso per l’allestimento della coreografia è stata contestata la “violazione del regolamento d’uso dello stadio Franchi”.

Le violazioni contestate ai tifosi

In merito al procedimento, altre undici persone sono state sanzionate per aver violato le norme di comportamento previste per il pubblico presente sugli spalti. Nel dettaglio, la Questura ha precisato che, oltre allo striscione offensivo, gli undici tifosi non avrebbero rispettato l’assegnazione del posto indicato sul biglietto, rimanendo, invece, in piedi “sulla balaustra metallica all’interno del settore Ferrovia” per tutta la durata dell’incontro, che ha visto l’undici di Palladino imporre un pesantissimo 3-0 ai bianconeri di Thiago Motta.

L’iniziativa della Fiesole per pagare le multe

Intanto, i tifosi della Fiesole ha avviato un’iniziativa dalle sfumature goliardiche al limite tra genio e surreale, annunciando la messa in vendita del poster della coreografia incriminata alla cifra di 10 euro. Una fotografia formato A3 i cui proventi permetteranno di pagare le multe comminate ai dodici supporter della Viola.