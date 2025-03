Cruciani elogia coreografia Fiorentina anti Juventus e demolisce Thiago Motta

Il polemista ne ha per tutti: "Ridicola la multa alla Fiorentina". Anche Koop stroncato, il mea culpa su Lautaro: "Lo paragonai a Gabigol"

Giuseppe Cruciani ne ha davvero per tutti. Ospite del podcast ‘Area Fritta’, il giornalista difende la coreografia anti Juventus dei tifosi della Fiorentina, distrugge Thiago Motta e spiega perché l’Inter fa bene a rinnovare il contratto a Inzaghi.

Coreografia Fiorentina, la difesa di Cruciani

Il conduttore radiofonico condanna la decisione del giudice di sportivo di sanzionare la Fiorentina con un’ammenda di 50mila euro per la coreografia esposta in curva Fiesola per “l’espressione oltraggiosa” nei confronti del club bianconero (“Juve m…a”).

“Non sono d’accordo, anche perché non capisco la differenza tra cori del genere e questa coreografia. Trovo ridicola la multa, mentre un altro discorso sono i cori sull’Haysel, per i quali i responsabili vanno presi singolarmente e puniti”. Cruciani elogia l’iniziativa dei tifosi viola, che definisce “geniale, creativa, non un’offesa. È una cosa innocua, un coro che si impara fin da bambini”.

Che attacco a Motta: anche Koop nel mirino

Il discorso poi si sposta su Thiago Motta. Secondo Cruciani, la prossima partita potrebbe non essere decisiva per le sorti dell’italo-brasiliano, tuttavia la critica è feroce nei suoi confronti. “Ditemi una sola cosa positiva. La Juventus ha subito due eliminazioni ignominiose, la squadra è confusa e non so quante formazioni diverse abbia schierato”.

Poi continua l’affondo sottolineando come l’ex Bologna non sia riuscito a migliorare alcun giocatore. E dei nuovi acquisti dice che si sono “rivelati dei bidoni”. Anche Koopmeiners stroncato: “Il peggior acquisto. Era atteso come un messia, il salvatore della patria, invece è irriconoscibile”. Quindi chiosa affermando che la responsabilità dell’annata disastrosa della Signora è da “condividere fra Motta e Giuntoli”.

Parole al miele per Inzaghi e il retroscena su Lautaro

Sempre nel corso di ‘Area Fritta’, il conduttore della ‘Zanzara’ cambia registro quando si parla di Simone Inzaghi. “Una persona squisita, è giusto rinnovargli il contratto. Merita di diventare il Ferguson dell’Inter”.

Poi Cruciani fa mea culpa su Lautaro Martinez. Rivolgendosi a Biasin, rivela un aneddoto legato al suo acquisto: “In tv dissi una cosa sbagliata: ‘Non vorrei che fosse come quell’altra sola che ha preso l’Inter, il centravanti brasiliano Gabigol‘”. E il collega replica con ironia: “Te l’ho rinfacciato abbastanza”.