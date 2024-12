Fiorentina, Luiz Henrique vince il "pallone d'oro sudamericano": il giocatore del Botafogo fa già sognare

Luiz Henrique, classe 2001 del Botafogo, vince il corrispettivo del Pallone d'Oro sudamericano dopo aver fatto faville in campionato e in Libertadores. La Fiorentina lo punta, ma la trattativa è complessa

È possibile che la Fiorentina ci abbia visto lungo nel suo prossimo obiettivo di mercato. Siamo alle porte della sessione invernale e il club gigliato intende dare ulteriore sostanza al reparto offensivo ingaggiando Luiz Hernique, il brasiliano classe 2001 che ha ottenuto il riconoscimento del Pallone d’Oro sudamericano (anche se ufficialmente non è proprio quello, ma comunque assimilabile).

Luiz Henrique, mattatore del Brasileirão e della Libertadores 2024

Il premio è stato assegnato dalla testata uruguaiana El Pais, con l’attaccante del Botafogo che ha ottenuto con 128 voti da parte dei 244 giornalisti sportivi del continente americano il 52% dei consensi. Per capirci, il secondo classificato, il compagno di squadra Jefferson Savarino, ha ottenuto 25 voti.

Una stagione fin qui da incorniciare per Luiz Henrique, che ha ottenuto anche il titolo di MVP nella finale di Copa Libertadores di quest’anno, vinta ovviamente dal Botafogo (un successo storico per la squadra) ed anche il Brasileirão, colmando un vuoto di qualche decennio (era dal 1995 che la realtà di Rio de Janeiro non trionfava in campionato).

Chi è Luiz Henrique

Tecnicamente, Luiz Henrique è un esterno mancino che all’età di 23 anni sta dando prova di grandi doti individuali. Palla al piede galoppa sulla fascia, specialmente destra, riuscendo ad avere la meglio sugli avversari nella sua progressione in direzione dell’area. L’eletto “Craque do Brasileirao” in questo anno ha messo a segno 12 gol e 6 assist.

Il brasiliano ha iniziato la propria carriera nel vivaio della Fluminense, dove ha anche giocato in prima squadra; poi l’esperienza alla Liga, giocando nel Real Betis durante la stagione 2022/2023. Quindi il ritorno a casa, sponda Botafogo, con il club che per chiudere a febbraio scorso l’operazione di mercato ha sborsato 16 milioni di euro.

La Fiorentina ha avanzato una prima offerta, ma il Botafogo non cede

Ora la Fiorentina intende mettere a segno il colpo, portandosi a casa un prospetto utile a coprire le spalle di un Moise Kean rinato in viola. A Palladino serve infatti un rinforzo sulla fascia, utile per agevolare ulteriormente ed innescare il bomber ex Juve ed accendere la trequarti gigliata.

Luiz Henrique ha le caratteristiche che fanno a caso della Fiorentina, insomma. Quindi la società ha avanzato una prima offerta ufficiale, come riporta il sempre ben informato Fabrizio Romano. Il Botafogo, che ha in essere un contratto con l’esterno sino al dicembre 2028, non cederà però così facilmente un proprio giocatore di rilievo.

Sui media infatti rimbalzano indiscrezioni su una resistenza tenace del club brasiliano di fronte alle richieste italiane. Anzi, pare proprio che il Botafogo non intenda neppure sentire le proposte della Fiorentina. Ereggendo un muro di 40 milioni di euro: pare che sia questa infatti la cifra sotto la quale non si intenda scendere in una potenziale trattativa. In più il Botafogo, oltre a chiedere un’offerta di tale portata, potrebbe – il condizionale è d’obbligo – discutere dell’eventuale cessione del proprio esterno solo con club europei di fascia alta.