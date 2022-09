Fiorentina, Pradè: "Abbiamo dominato, grande delusione"

03-09-2022 18:18

Il primo anticipo della quinta giornata di Serie A ha visto l’1-1 finale fra Fiorentina e Juventus. Un risultato che ha lasciato molta amarezza al club viola e a parlare dopo il match non è stato Vincenzo Italiano, bensì il direttore sportivo Daniele Pradè: “È incredibile: una delusione così grande per un pari contro la Juventus. Abbiamo dominato, peccato per il rigore di Jovic”.

Pradè non se l’aspettava proprio: “Abbiamo fatto un secondo tempo di grande intensità, mettendo a posto la prestazione vista con l’Udinese. Complimenti al mister, uno stadio bellissimo e c’è stata una grande prestazione. C’è delusione per non aver vinto una partita. Abbiamo avuto grande presenza in area. Magari arriveranno tutti insieme i gol, speriamo“.