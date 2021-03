Fiorentina, Prandelli parla chiaro: "Basta chiacchiere"

La Fiorentina si prepara a ricevere la Roma nel turno infrasettimanale di campionato in una situazione non facile. E Cesare Prandelli non ci gira intorno in conferenza stampa.

“Il calcio è fatto così, in tre giorni puoi passare da situazioni paradossali a vere e proprie rinascite – afferma il tecnico viola -. Ci circonda una forte criticità, ma la società non può fare più di così. Il presidente Commisso è molto deluso, l’ho sentito. Ma ora non servono chiacchiere, bisogna lottare fino alla fine. E contro la Roma non possiamo scendere in campo come vittima sacrificale”.

E a proposito della prossima avversaria, Prandelli è chiaro: “C’è molto rispetto, ma non paura. Ogni partita va giocata dal primo all’ultimo minuto e anche le grandi, per tanti motivi, possono perdere punti. Noi possiamo giocare una grande partita e abbiamo bisogno di fare risultati”.

