Fiorentina, Pulgar in uscita. Occhi su Dodo per la fascia

13-07-2022 21:58

A Firenze l’estate è già molto calda e non solo per le terribili temperature che stanno colpendo il Belpaese. Gli arrivi di Luka Jovic, Pierluigi Gollini e Rolando Mandragora hanno infatti riscaldato la piazza calcistica del capoluogo toscano.

Daniele Pradè ora vorrebbe sistemare la corsia di destra, con il ruolo di terzino che è rimasto inevitabilmente scoperto con il mancato riscatto di Alvaro Odriozola dal Real Madrid.

Il principale candidato per sostituirlo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe Dodo, brasiliano classe 1998 che dal 2019 milita nello Shakhtar Donetsk.

La Viola però ha anche bisogno di far muovere anche il mercato in uscita: Benassi, Kouame, Ranieri e Kokorin sono tutti giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Vincenzo Italiano, dunque Rocco Commisso con loro intende fare cassa.

Sul mercato, inoltre, ci sono Drawgoski e Pulgar. Il portiere polacco sembrava diretto verso l’Espanyol, ma la trattativa è sfumata sul più bello. Per quanto riguarda il regista cileno – rientrato dal prestito al Galatasaray – gli interessamenti arrivano dal Brasile (Corinthians) e dalla Russia (CSKA Mosca).