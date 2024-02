Fiorentina, Ranieri diventa papà e un hater si scatena su Instagram: insulti vergognosi, la moglie posta tutto

Dopo la vittoria della Fiorentina ai danni della Lazio, un hater si scaglia contro la compagna di Luca Ranieri con minacce di morte e insulti alla figlia appena nata della coppia.

27-02-2024 15:56

Insulti vergognosi. Di quelli irripetibili. E minacce di morte. Camilla Bellò, compagna del difensore della Fiorentina Luca Ranieri, ha denunciato via social un hater che ha preso di mira il suo profilo Instagram e in particolare la foto postata in compagnia del calciatore in occasione della nascita della piccola Ariel.

Lady Ranieri vittima di un hater: insulti anche alla figlia Ariel

In una storia su Instagram Camilla Bellò ha postato i messaggi d’odio ricevuti da un utente, dopo la vittoria della Fiorentina ai danni della Lazio. Parolacce, minacce di morte e addirittura insulti alla piccola neonata. Lady Ranieri ha pubblicato tutto e vi assicuriamo che si tratta di messaggi che fanno raggelare il sangue. “Non sono solita, ma questa va oltre il calcio” ha scritto Camilla, incassando la solidarietà di tanti tifosi della Fiorentina e non solo che sul web hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla coppia.

Insulti e minacce alla compagna di Ranieri: le reazioni del web

Davvero numerose le parole d’affetto nei confronti della famiglia Ranieri da parte chi riesce a comprendere che il calcio, in fondo, è solo uno sport e andrebbe vissuto come tale. O comunque senza mai oltrepassare certi limiti. “Credo che dovremmo essere tutti identificabili per partecipare a un social – scrive Michele -. Non sono certo per uno stato di polizia, anzi. Ma chi scrive deve essere identificato, almeno sui social. Solidarietà alla famiglia Ranieri”. “Non ho davvero parole. Massima solidarietà alla famiglia Ranieri e la signora ha fatto benissimo a fare denuncia” aggiunge un altro utente. “La mamma degli imbecilli è sempre incinta. Un abbraccio a Camilla e Luca” chiosa un tifoso della Fiorentina.

I calciatori e le loro famiglie nel mirino: il caso Juan Jesus

Non è la prima volta che la compagna di un calciatore o un calciatore stesso finiscono nel mirino degli haters. È successo, un anno fa, anche alla moglie di Domenico Berardi in seguito alla vittoria del Sassuolo per 5-2 a San Siro contro il Milan in un match dello scorso campionato. L’ultimo caso riguarda Juan Jesus, difensore del Napoli sempre molto arrivo sui social e generalmente apprezzato dai tifosi partenopei. Ma dopo l’erroraccio che è costato il successo a Cagliari proprio allo scadere il difensore brasiliano si è visto costretto a bloccare i commenti sui suoi profili social per la pioggia di insulti ricevuti.