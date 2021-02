Fiorentina, Ribery si ferma di nuovo

Non c’è pace per Franck Ribery. Il calciatore francese, quasi 38 enne, continua ad avere problemi muscolari l’uno dopo l’altro. Dopo aver saltato la partita contro l’Inter, potrebbe saltare anche la sfida contro la Sampdoria, in programma il 14 febbraio alle ore 15. Domani mattina ci sarà un provino decisivo per valutarlo, stando a quanto riferito da ‘Radio Bruno’.

Motivo? Un nuovo problema muscolare accusato dal giocatore della Fiorentina questa mattina durante l’allenamento, probabilmente riconducile allo stesso infortunio che gli ha fatto saltare l’Inter.

Fino a questo punto della stagione, Ribery ha giocato 17 partite di Serie A, firmando cinque assist ma un solo goal, quello contro il Torino di qualche settimana fa.

Cesare Prandelli lo aspetta e spera che possa saltare solo questa sfida alla Sampdoria. Nel mentre però dalle retrovie avanza la figura di Kokorin, che sta trovando la migliore forma.

12-02-2021