Fiorentina-Salernitana, Italiano: "Serve grande grinta"

10-12-2021 15:26

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro la Salernitana. Fiorentina e Salernitana si sono incontrate quattro volte in Serie A, con i viola che conducono per due vittorie a una (un pareggio completa il bilancio).

Queste le parole del tecnico Viola:

“Ai ragazzi l’ho detto, la vittoria di Bologna è stata una gioia ma finisce lì, perché non è che il nostro dovere. Se non approcciamo e interpretiamo la partita di domani come abbiamo fatto nelle ultime uscite, non metteremo punti nel nostro serbatoio. La partita è stata preparata come tutte le altre. La posta in palio è sempre la stessa, trappole o non trappole dobbiamo entrare in campo come abbiamo sempre fatto. Serve grande carica, che possiamo prendere dalla vittoria di Bologna. Indisponibili Castrovilli, Dragowski, Nastasic. Il resto della squadra è a disposizione. Penso che sia un’anomalia il numero elevato di infortuni in Serie A. Con Gonzalez siamo stati attentissimi, sappiamo che c’è un problema generale in questo momento. DI cose enormi noi non ne abbiamo avute, ma sui nostri infortunati cerchiamo sempre di lavorare senza sovraccarichi”.

Dopo di che Italiano fa un punto su Vlahovic e sulle aspirazioni della Fiorentina:

“Vlahovic deve continuare a lavorare come sta facendo, adesso lo stiamo servendo meglio e il fatto che è il capocannoniere lo dimostra. Quando gli attaccanti lavorano come stanno facendo i nostri, la squadra ne trae grande beneficio. Vuol dire lavorare ogni giorno nella maniera corretta. Ciò che si è ottenuto ieri è storia, è sempre necessario pensare al domani e a ottenere altro. Nel momento in cui ci si sente forti o appagati, ecco i limiti di cui parlo. Dobbiamo essere super esigenti con noi stessi, qui lo possiamo fare”.

Infine un punto sul mercato e sul potenziale futuro della squadra:

“Ero convinto anche quando affrontavo la Fiorentina del potenziale che può venirne fuori. Il trio d’attacco di Bologna era composto da ragazzi giovanissimi che devono migliorare e lo faranno, mi auguro in maniera veloce. Noi lavoriamo per ottenere questo, per ora abbiamo raccolto meno di quanto proposto, c’è margine di crescita. In settimana abbiamo avuto un clima disteso, sereno, mi auguro che venga riportato in campo. Lo ripeto, siamo concentrati sul finire l’anno solare. Però sappiamo dove intervenire per cercare di migliorare. Staremo attenti, non si può sbagliare, ma mi concentro sulle prossime quattro partite”.

OMNISPORT