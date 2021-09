Fiorentina: terzo successo consecutivo, decidono Saponara e Bonaventura

Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina nella prima partita odierna della quarta giornata di Serie A, i viola hanno battuto a Marassi il Genoa per 2-1. Succede tutto nel secondo tempo: al quarto d’ora la squadra di Italiano va in vantaggio con Saponara, che servito da Bonaventura si accentra dalla sinistra e con un siluro batte Sirigu. All’89’ Saponara, su una respinta di Sirigu su un tiro-cross di Biraghi, restituisce il favore a Bonaventura servendolo e l’ex milanista insacca rasoterra. In pieno recupero Igor colpisce Badelj al ginocchio in piena area, Marinelli assegna il rigore ai rossoblu che all’ottavo minuto di recupero accorciano inutilmente le distanze con Criscito che trasforma dal dischetto.

OMNISPORT | 18-09-2021 17:19