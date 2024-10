Fiorentina-The New Saints, dove vederla in diretta tv e streaming Conference League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

I viola al debutto in Conference: al Franchi i gallesi del The New Saints, partiti dai preliminari di Champions. Emergenza difesa per Palladino

Inizia l’avventura in Conference League della Fiorentina, finalista delle ultime due edizioni della competizione. Allo stadio Franchi fa scalo il The New Saints, compagine gallese contro cui Palladino intende vincere per dare una svolta a una stagione fin qui deludente.

Conference: Fiorentina-The New Saints, quando si gioca

La Fiorentina fa il suo debutto nell’edizione 2024/2025 della Conference League in casa. Allo stadio Artemio Franchi arrivano i gallesi del The New Saints, che si sono aggiudicati 11 delle ultime 13 della Welsh Premier League. Partita dai preliminari di Champions, la squadra allenata da Craig Harrison è stata ‘retrocessa’ prima in Europa League e poi al play-off di Conference, dove ha avuto la meglio contro i lituani dell’FK Panevezys.

L’appuntamento è fissato per stasera, giovedì 3 ottobre, con fischio d’inizio del match fissato alle 21:00. Nelle prossime cinque sfide la Viola affronterà Lask e Pafos davanti al proprio pubblico, mentre in trasferta se la vedrà con Apoel Nicosia, Vitoria Guimaraes e San Gallo.

Partita: Fiorentina-The New Saints

Dove: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando: giovedì 3 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Conference League

A che ora e dove vedere Fiorentina-The New Saints in diretta TV

La partita tra Fiorentina e The New Saints è un’esclusiva targata Sky. L’emittente satellitare offrirà ben tre opzioni per vedere l’incontro della squadra di Raffaele Palladino sul piccolo schermo a partire dalle ore 21:00 di questa sera. Gli abbonati potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (253).

Conference, Fiorentina-The New Saints dove vederla in streaming

Anche per quanto riguarda lo streaming, le soluzione sono diverse. Oltre all’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, Fiorentina-The New Saints potrà essere vista anche su Now, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto di Sky.

Le probabili formazioni

In campionato la Fiorentina non sta affatto brillando e Palladino spera che dall’Europa possa arrivare quella scossa in grado di dare una svolta a una stagione finora senza acuti. La stessa qualificazione alla Conference è arrivata con estrema fatica superando solo ai rigori la Puskas Academy al play-off. È emergenza difesa in casa viola: non saranno infatti a disposizione gli squalificati Martinez Quarta, Ranieri e Comuzzo e l’infortunato Pongracic.

Nel terzetto difensivo che agirà a protezione di Terracciano, in vantaggio su De Gea, dovrebbe partire dal primo minuto Kayode, Moreno e Biraghi. A centrocampo, da destra a sinistra, Dodò, Adli, Richardson e Parisi, con Ikoné e Sottil a supporto di Beltran.

Ecco le probabili formazioni

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Adli, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino

Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Adli, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino The New Saints (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond. WIlliams, Holden, Smith; Wilson, Oteh, Bradley. Allenatore: Craig Harrison

L’arbitro del match

L’austriaco Sebastian Gishamer è l’arbitro designato per la partita tra Fiorentina e The New Saints, valevole per la prima giornata della Conference League. Assistenti saranno Roland Riedel e Santino Schreiner, quarto uomo Walter Altmann; Var e Avar Manuel Schuettengruber e Alan Kijas.