Pagelle di Empoli-Fiorentina 0-0: il muro azzurro è invalicabile. Colpani e Gudmundsson non incidono

Il derby toscano si conclude senza vincitori né vinti. E con pochissime occasioni da rete in una partita nella quale certamente non hanno brillato gli attaccanti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Fare gol all’Empoli non è impresa facile. Se n’è accorta pure la Fiorentina che per dire la verità nel derby toscano non è che sia riuscita a creare più di tanto. Alla fine le due squadre si sono divise equamente la posta in palio in un risultato che probabilmente accontenta di più i padroni di casa. Per D’Aversa infatti è l’ennesima conferma in un avvio di stagione sorprendentemente positivo. Per Palladino è il segnale che la quadra non è ancora trovata.

D’Aversa non cambia, Palladino sì

Un derby è sempre un derby, con tutto ciò che ne consegue in termini di motivazioni. L’Empoli è ancora imbattuto, ha 9 punti in classifica e un’identità tattica già definita nonostante D’Aversa sia arrivato da poco. Appena 2 le reti subite dagli azzurri in campionato: meglio ha fatto solo la Juve di Thiago Motta.

Più tortuoso l’avvio di stagione della Fiorentina reduce comunque dalla prima vittoria in Serie A. Rivoluzione nel modulo per Palladino che presenta il 4-2-3-1.

Primi 45 minuti senza emozioni

Nel primo tempo le occasioni da rete sono davvero poche. La Fiorentina mantiene il controllo della palla ma senza riuscire a far male alla retroguardia azzurra. C’è giusto una piccola opportunità con Colpani di testa ma senza la dovuta precisione.

L’Empoli si conferma squadra ostica ed estremamente solida. Anche i padroni di casa provano comunque a colpire sebbene solo una volta e dalla distanza con Colombo.

I cambi che non cambiano

Ad inizio ripresa è l’Empoli a provare a fare qualcosa di più dal punto di vista offensivo. La squadra di D’Aversa diventa più intraprendente e si fa vedere dalle parti di un De Gea che nei primi 45 minuti era rimasto inoperoso.

A 20′ dalla fine Palladino si gioca le carte Ikoné e Beltran per vivacizzare la manovra dei viola. Non ci riescono neanche loro, così come la rivoluzione in attacco degli azzurri è improduttiva. Finisce 0-0: mai risultato fu più giusto.

Top e flop della Fiorentina

Dodo 6,5 Tra i più attivi in casa viola.

Tra i più attivi in casa viola. Kean 6 Ha il merito di provarci, nonostante tutte le difficoltà. E di ciò gliene va dato atto.

Ha il merito di provarci, nonostante tutte le difficoltà. E di ciò gliene va dato atto. Gudmundsson 5,5 Oggi l’islandese non brilla, tant’è che Palladino lo richiama in panca a 20 dalla fine.

Oggi l’islandese non brilla, tant’è che Palladino lo richiama in panca a 20 dalla fine. Colpani 5,5 Non incide ed è un po’ il leitmotiv di questi suoi primi mesi toscani.

Top e flop dell’Empoli