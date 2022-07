"Firma qui!". Ramsey innervosito per lo scherzo del tifoso della Juve

11-07-2022 13:01

Aaron Ramsey è stata una delle grandi delusioni della Juventus degli ultimi anni e oggi rappresenta ancora un problema per il club bianconero: rientrato dal prestito ai Rangers, che non hanno voluto riscattarlo, il centrocampista gallese è un esubero che pesa parecchio sul monte ingaggi, dato che guadagna 7 milioni di euro l’anno.

Ramsey problema per la Juventus

La dirigenza lavora da tempo a una rescissione contrattuale, i tifosi si augurano che la cosa vada presto in porto, ma c’è anche chi ha preso l’iniziativa, come raccontato da Il Fatto Quotidiano.

Lo scherzo a Ramsey di un tifoso della Juve

Un tifoso bianconero ha infatti intercettato Ramsey davanti al J Medical e ha attirato la sua attenzione chiedendogli un autografo. Al gallese, però, non ha presentato un normale foglio in bianco, ma una finta dichiarazione per una rescissione contrattuale consensuale.

Resosi conto che era stato vittima di uno , il gallese ha reagito con fastidio, allontanandosi. Il video è finito ovviamente online, scatenando le reazioni degli altri tifosi della Juventus.

Le reazioni degli juventini allo scherzo

“Peccato che legalmente non abbia valore”, sottolinea amareggiato su Facebook Alfredo. “Vai subito a depositarlo in Lega!”, suggerisce Matteo. “Trovate questo ragazzo, è il tifoso dell’anno”, aggiunge Alberto, complimentandosi con l’ideatore dello scherzo. “C’è davvero tanto genio qui”, scrive Christian su Twitter. “Poverino però, dai è un’umiliazione. Che colpe ha lui se lo hanno comprato, ha sbagliato la dirigenza dell’epoca”, protesta Aaeu, schierandosi con il centrocampista gallese.

Ma la sua posizione è piuttosto isolata, come dimostra la risposta di Maya: “ma se non ha la dignità di andarsene significa che non c’è niente da umiliare”. Ed Edoardo rincara la dose: “Povero Aaron bullizzato, andrà a consolarsi con i suoi 7 milioni annui”.