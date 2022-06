Florenzi: il futuro del veterano degli azzurri è nelle mani del Milan

05-06-2022 14:15

La rinascita di Alessandro Florenzi è chiara a tutti. Soprattutto al Ct Roberto Mancini che, dopo aver perso la Finalissima contro l’Argentina con il terzino del Milan in panchina, ha capito di dover puntare su di lui.

Florenzi a Gnonto: “Ascolta ciò che ti dico di fare”

Contro la Germania, nel primo match del girone dell’Italia di Nations League, Florenzi ha guidato gli azzurri e ha sussurrato ai nuovi alcune dritte vincenti: dopo il primo assist di Gnonto all’esordio con la Nazionale, ha suggerito nell’orecchio del 2003 di “ascoltare i suoi consigli”.

Florenzi: il trascinatore con la fascia da capitano.

La sfida contro i tedeschi ha superato le aspettative e i pronostici di tutti, vista la recente debacle contro l’albiceleste con la quale i ragazzi di Mancini si presentavano a Bologna. Stavolta non si poteva sbagliare. Mancini ha consegnato a Florenzi la fascia da capitano, e lui ne ha avvertito da subito la responsabilità. Se l’è come cucita addosso. Ha trascinato i vecchi, ma soprattutto i più giovani. E lo ha fatto bene, visto il pareggio: in una partita che avrebbe potuto bissare il risultato della penultima.

Milan, il futuro di Florenzi

Per quanto riguarda il suo futuro al Milan, a preoccuparsi è soprattutto la società, dal momento che il prestito con la Roma è prossimo alla scadenza. Si dovrà decidere entro il 30 giugno. D’altro canto, Florenzi non ha particolare fretta: “Se non lo sa Maldini, figuriamoci se lo so io. Ora voglio fare bene con la Nazionale, poi ci saranno le vacanze e poi quel che sarà sarà…“. Dalle ultime indiscrezioni di mercato, è emerso tuttavia che l’intenzione della società rossonera è di riscattarlo. Ma dovrà comunque fare i conti i 4,5 milioni pattuiti con i giallorossi la scorsa estate