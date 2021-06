Foggia: "Gara molto difficile, risultato straordinario"

Seconda vittoria stagionale per Dennis Foggia, che ad Assen bissa il trionfo del Mugello.

Nella nona tappa del Mondiale 2021 Moto3 il centauro romano, che era partito dal secondo posto in griglia, mette quindi altri punti in cascina dopo il secondo posto in Germania.

Ora è tempo di vacanze perché il MotoMondiale tornerà solo l’8 agosto con la prima delle due tappe ravvicinate in Austria.

Queste le parole al termine della gara di Foggia, che resta lontano oltre 60 punti dal primato in classifica di Pedro Acosta: “Sono veramente contento per questo strepitoso risultato. Oggi è stata una gara incredibile e molto complessa. Sono molto contento, ho raccolto dei punti importanti. Adesso andare in vacanza tranquillo”.

OMNISPORT | 27-06-2021 14:20