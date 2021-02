Fonseca presenta Roma-Milan: "Spinazzola giocherà a sinistra, Kumbulla c'è"

La Roma cerca continuità e punti nei big match all’Olimpico contro il Milan. Vincendo i giallorossi andrebbero a a soltanto due punti dai rossoneri, attualmente secondi.

Paulo Fonseca ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, annunciando l’impiego di Spinazzola nella sua naturale posizione.

“Tra i tre di difesa? No, giocherà sulla fascia sinistra”.

Apertura alla possibilità che El Shaarawy venga schierato in attacco nei momenti d’emergenza (Dzeko è out).

“Nella conferenza precedente mi avevano chiesto se El Shaarawy potesse fare il terzino, ora l’attaccante. Devo dire che in questa posizione non l’abbiamo provato, ma se c’è la necessità può giocare lì”.

E’ ufficialmente naufragato il progetto della costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle.

“Io faccio l’allenatore, questa non è una domanda per me. Il presidente ha voglia di fare lo stadio per la città e i tifosi”.

Per Fonseca ci sono le sirene del prestigioso Benfica, respinte con fermezza almeno per ora.

“Non penso al futuro, sono concentrato soltanto a far bene con la Roma”.

Smalling verso il ritorno, Kumbulla pienamente recuperato.

“Smalling sta meglio e credo che possa rientrare la prossima settimana. Kumbulla si è allenato in questi ultimi due giorni ed è convocato”.

Guai a non dare la giusta considerazione al Milan, nonostante il pesante k.o. nel derby abbia ridimensionato i ragazzi di Pioli.

“Il Milan sta disputando una grande stagione, magari nelle ultime partite non ha fatto benissimo ma l’ho sempre seguito. Contro l’Inter ha giocato bene, le occasioni le ha create: il rendimento è sempre lo stesso, sono cambiati solo i risultati. Non credo alla storia della crisi, ho visto una squadra forte che costruisce tante opportunità. Incontreremo una squadra che verrà per vincere”.

