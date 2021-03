Formula 1: ancora dure critiche contro Sebastian Vettel

Il Mondiale non è ancora cominciato, ma arrivano subito nuove critiche nei confronti di Sebastian Vettel, che sta per cominciare la sua avventura all’Aston Martin. Gli ultimi due anni in Ferrari hanno lasciato il segno sul pilota tedesco, che è uscito sconfitto dal confronto con il più giovane Charles Leclerc.

Secondo quanto sostiene l’ex pilota di Jaguar e Red Bull Christian Klien, le difficoltà del quattro volte campione del mondo potrebbero ripetersi proprio all’ex Racing Point, dove Vettel dovrà vedersela con Lance Stroll. “In Aston Martin ha la possibilità di fare un reset completo, ma deve avere Lance Stroll sotto controllo. Seb ha sempre avuto problemi psicologici quando il suo compagno di squadra era molto forte, come con Daniel Ricciardo o Charles Leclerc“, sono le parole di Klien a Servus TV.

Secondo Klien, un inizio negativo potrebbe avere conseguenze sulla tenuta mentale del pilota: “Se non avrà Stroll sotto controllo, la sua carriera potrebbe finire abbastanza rapidamente“.

Stroll alcuni giorni fa ha mandato un messaggio molto chiaro al tedesco circa le proprie ambizioni: “Come squadra finire terzi nel campionato sarebbe fantastico, mentre a livello personale vorrei chiudere tra i primi cinque. Lo scorso anno siamo rimasti in quarta posizione, poi abbiamo avuto alcune sfortune che ci hanno fatto scivolare indietro. Ma questo dimostra che il potenziale c’è”.

“Ho ancora 22 anni, appena compiuti, quindi penso di avere ancora tempo davanti a me. Devo acquisire esperienza, migliorare e avere la macchina giusta. Tutte queste cose sono fondamentali per provare a vincere il titolo”.

OMNISPORT | 09-03-2021 11:13