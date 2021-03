Vettel: "Stroll è sottovalutato"

Il neo pilota dell’Aston Martin Sebastian Vettel a Sky Germany ha parlato del compagno di scuderia Lance Stroll: “Il nostro rapporto è buono finora. Penso che lui sia un po’ sottovalutato. In generale, le persone vengono giudicate molto velocemente oggi. Io stesso l’ho sperimentato in una certa misura… è migliorato molto l’anno scorso. La pole in Turchia in quelle condizioni, vale molto”

“L’obiettivo per entrambi è quello di migliorare la squadra – ha continuato l’ex ferrarista -. Se posso aiutarlo a sentirsi più a suo agio o insegnargli qualcosa, io sono l’ultima persona a cercare di nascondere qualcosa. Questo non è il mio atteggiamento o la mia filosofia. Non lo è mai stato. Penso che possiamo imparare molto l’uno dall’altro e spero che potremo divertirci insieme”.

05-03-2021