Formula 1: Carlos Sainz manda un messaggio alla Ferrari

Carlos Sainz spera in un rapporto di lungo termine con la Ferrari: il pilota spagnolo, che ha firmato un contratto per il biennio 2021-22, si augura di trovare a Maranello la stessa stabilità avuta in Toro Rosso e alla McLaren. “L’unica volta in Formula 1 in cui la mia carriera si è spostata su e giù da una squadra all’altra è stata quando ho lasciato la Toro Rosso per andare alla Renault e poi alla McLaren – sono le parole riportate da GP Fans -. In Toro Rosso sono stato tre anni. Nel 2017 mi sentivo a casa e stavo andando a un buon livello”.

“Poi è arrivata l’opportunità Renault ed ero ancora contratto dalla Red Bull, quindi ero una situazione molto strana e alla fine sono stato lasciato alla McLaren e ho pensato che avrei costruito un rapporto a lungo termine con la McLaren”.

“Mi sono divertito molto. Il secondo anno abbiamo visto miglioramenti rispetto al primo – ha ricordato Sainz, che ha ottenuto due sesti posti in classifica generale e un podio a Monza nel 2020 – Dimostra che la stabilità in una squadra e il rimanere a lungo in una squadra aiuta con le prestazioni e ti rende un pilota più veloce e un pilota migliore”.

“È anche il mio obiettivo con la Ferrari e il motivo per cui ho firmato un contratto biennale con loro. Finché saremo felici l’uno dell’altro, voglio che questa sia la nuova tendenza nei miei contratti, non solo un anno come in Renault senza sapere cosa sarebbe successo. In McLaren ho imparato quanto sia importante essere più di un anno in una squadra per estrarre il massimo potenziale da quella macchina e dalle persone che sono accanto a te”, ha spiegato il pilota iberico, che nel 2021 dovrà fronteggiare un compagno di squadra non semplice da gestire come Charles Leclerc.

OMNISPORT | 20-02-2021 21:12