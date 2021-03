Formula 1, Ferrari: Charles Leclerc parla chiaro e avvisa i tifosi

Charles Leclerc non vuole illudere i tifosi a meno di due settimane dal via del Mondiale di Formula 1: “Dobbiamo essere realisti: anche se lo spero, non credo che lotteremo per il campionato nel 2021. Quando parlavo di riportare la Ferrari ai vertici, mi riferisco chiaramente ad un obiettivo a medio-lungo termine. Non parlavo direttamente del 2021“.

“Il regolamento tecnico ci impedisce di fare quello che vogliamo sulla macchina, quindi la SF21 non è una rivoluzione ma piuttosto un’evoluzione della SF1000. Cercheremo di migliorare l’anno scorso, ma non ci aspettiamo miracoli. Penso che il bilanciamento della macchina sia stato migliorato un po’: nel complesso, la SF21 è una vettura più guidabile e gestibile”, ha detto al magazine monegasco CodeSport.

Ancora sui test: “Non è stato facile svolgere tutto il lavoro in soli tre giorni di test, ma è stata una condizione uguale per tutti e penso che abbiamo sfruttato al meglio ogni singola ora. Abbiamo fatto tanti chilometri cercando di prepararci nel miglior modo possibile. Sugli altri, ho la sensazione che la Red Bull abbia svolto dei test davvero buoni e sarà una grande concorrente per la Mercedes quest’anno. Anche la McLaren è stata davvero impressionante”.

Gareggiare senza i tifosi rende triste Leclerc: “Non è un periodo facile. Il sostegno della gente sugli spalti è sempre bello da vedere e il contatto con i fan è qualcosa che mi manca molto. Sono abbastanza attivo sui social, vedo i messaggi che mi mandano e questo mi scalda il cuore. Devo dire un grande grazie a tutti i tifosi per essere ancora qui, anche dopo una stagione difficile. Posso però sottolineare che a Maranello stiamo lavorando al 200% a Maranello per tornare a vincere in futuro”.

OMNISPORT | 17-03-2021 10:06