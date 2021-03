F1, Charles Leclerc svela un retroscena sulla nuova Ferrari

Charles Leclerc a margine della presentazione della nuova Ferrari ha rivelato un retroscena sulla livrea della monoposto di Maranello: “La adoro, i colori mi piacciono, rispetto all’anno scorso sono più scuri e mi piacciono molto le sfumature di rosso nella parte posteriore della macchina. Il verde non ce l’aspettavamo, è stato un cambiamento dell’ultimo minuto ma inizio ad abituarmici a vederlo sulla macchina”.

Le caratteristiche della SF21

Così Mattia Binotto sulla nuova vettura: “Nasce da quella dell’anno scorso, per motivi anche regolamentari è in parte congelata, però è una vettura che abbiamo cercato di migliorare in tutte le sue aree ovunque fosse possibile. L’aerodinamica è rivista, la power unit è completamente nuova. È una vettura che cambia anche nella sua livrea”.

“Come vedete il posteriore della vettura richiama l’amaranto della primissima vettura da corsa della Ferrari, la 125 S, lo stesso colore che abbiamo usato l’anno scorso al Mugello per celebrare e festeggiare i nostri 1000 Gran Premi. Questa è una stagione di grandi sfide, partiamo visivamente dalla nostra storia, ma ci proiettiamo verso il futuro sempre contraddistinto dal nostro rosso Ferrari”.

Elkann curioso

Il presidente John Elkann: “Il 2020 è alle nostre spalle, ma non sarà dimenticato, anzi ci renderà più forti. Il 2021 è qui e non vediamo l’ora di tornare in pista. È stato eccitante vedere come Charles e Carlos hanno contribuito, assieme ai nostri tecnici e meccanici, alla preparazione della stagione“.

OMNISPORT | 10-03-2021 20:28