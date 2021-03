F1, Ferrari: la presentazione evento della nuova SF21

Eccoci all’evento più atteso di questa vigilia: la presentazione della nuova Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La SF21 – questo il nome della monoposto – è stata presentata alle 14 di mercoledì 10 marzo, in un evento che in tempo reale vi descriverà le novità introdotte dalla scuderia di Maranello sulla monoposto protagonista della stagione ormai alle porte.

Diretta: l’evento di presentazione della Ferrari SF21

14:10 ecco le prime immagini della nuova SF10: il video che le mostra è stato mandato live sulle piattaforme social e i canali ufficiali della Ferrari

14:00 ci siamo: sta per iniziare la presentazione della nuova Ferrari che combatterà per il Mondiale 2021

13:10 Parole interessanti e molto programmatiche, quelle di Mattia Binotto e Carlos Sainz alla vigilia della presentazione della nuova monoposto. Questa stagione sarà importante, anche per loro anche se per ragioni diverse

12:43 Manca poco più di un’ora all’evento organizzato dalla Ferrari che svelerà al pubblico la nuova monoposto per la stagione che incomincerà ufficialmente in Bahrain

12: 20 In vista della trasferta in Bahrain, dove dal 12 al 14 ci saranno i test e dove il 28 marzo scatterà la prima gara del Mondiale, la Ferrari ha aderito alla campagna di vaccinazione. Su base volontaria, il personale che ha raggiunto Sakhir potrà ricevere la doppia dose del vaccino Pfizer. Al vaccino si sottoporrà anche Carlos Sainz, ma non Charles Leclerc, che ha contratto il coronavirus lo scorso gennaio

F1: le indiscrezioni sulla nuova SF21

Le aspettative sono inevitabilmente alte, in merito alla nuova vettura della Rossa che dovrà risollevare le sorti di un team che ha sofferto e deluso, soprattutto nell’ultimo Mondiale e ha maturato la necessità di cambiamenti irreversibili almeno in F1. Quel che risulta certo è che non sarà una vettura completamente nuova rispetto alla precedente, anche a causa del congelamento dei regolamenti e dei motori 2021.

La Ferrari è l’ultimo team a svelare la propria monoposto prima dei test che si svolgeranno a metà marzo in Bahrain. E anche la più attesa, per tifosi e appassionati che vogliono rivedere e sperano in una grande stagione.

La power unit: gli interventi apportati per una nuova Ferrari

La power unit è stata riprogettata, alla ricerca di maggiore potenza dal motore termico e dal motogeneratore elettrico, nel tentativo di ridurre il gap di cavalli. Mentre sull’aerodinamica l’obiettivo è stato quello di aumentare l’efficienza, cioè maggior carico in curva per migliorare la tenuta di strada, senza perdere i plus sul rettilineo. Ma come osservato dallo stesso Mattia Binotto non si recupera tanto in un inverno.

“Le simulazioni ci dicono che abbiamo recuperato parecchia velocità in rettilineo quindi mi aspetto che la velocità non sia più un problema come lo è stato nel 2020. La SF21 è più efficiente sia per motore sia per aerodinamica”, le sue parole.

Tutte le altre presentazioni delle monoposto 2021

15 febbraio: McLaren (Norris-Ricciardo)

19 febbraio: Alpha Tauri (Gasly-Tsunoda)

22 febbraio: Alfa R. (Giovinazzi-Raikkonen)

23 febbraio: Red Bull (Verstappen-Perez)

26 febbraio: Ferrari (squadra, Leclerc-Sainz)

2 marzo: Mercedes (Bottas-Hamilton)

2 marzo: Alpine (Alonso-Ocon)

3 marzo: Aston Martin (Vettel-Stroll)

4 marzo: Haas (Mick Schumacher-Mazepin)

5 marzo: Williams (Russell-Latifi)

