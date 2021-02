F1, De La Rosa: "Alonso sarà presente ai test in Bahrain”

Una banale caduta in bicicletta poteva rimandare e ostacolare pesantemente il nuovo esordio di Alonso in F1. Per fortuna, per il pilota spagnolo, le conseguenze non sono state gravissime: l’intervento chirurgico per ridurre la frattura mandibolare e dei denti è andato bene e Alonso sta già guardando con fiducia l’inizio della stagione e dei test in Bahrain.

L’ex compagno di squadra dello spagnolo, Pedro de la Rosa è fiducioso per il recupero del due volte campione del mondo:

“Fernando sta bene e manca ancora un mese, c’è tempo per partecipare ai test”, ha dichiarato a Marca.

“Naturalmente, il casco si adatta perfettamente alla mascella e sui rettilinei il pilota deve sopportare gravi carichi verso l’alto, ma è incoraggiante che siano solo la mascella e alcuni denti. Ciò significa che il recupero non richiederà molto tempo, anche se influirà su Fernando perché non può allenarsi al momento”.

OMNISPORT | 15-02-2021 15:19