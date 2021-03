Ferrari SF21: la speranza corre sul web, tifosi divisi sul verde

Linee decise, un lavoro aerodinamico di fino, un rosso bicolore con due sfumature e quel tocco di verde sul cupolino dove sono riposte le speranze di milioni di tifosi di rivedere la luce dopo un anno di buio. Questa in sintesi la nuova Ferrari SF21 che è stata svelata oggi a due giorni dai test, primi e unici di questa stagione, in Baharain, coi suoi piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz che precederanno il via del Mondiale di F1 domenica 28, dove la scuderia di Maranello è attesa al riscatto. Se lo aspettano, in parte lo pretendono, i ferraristi che hanno seguito trepidanti la presentazione online della nuova nata del cavallino rampante.

Che Ferrari è e che Ferrari sarà la SF21

La SF21 è figlia della SF1000 sbagliata: a Maranello hanno cercato di correggere gli errori di base del progetto 2020 utilizzando al meglio i due gettoni concessi dal regolamento molto restrittivo. Rosso Ferrari classico che sfuma nell’amaranto delle origini (la livrea in origine che si è vista al Mugello lo scorso anno per i mille gp), le novità non mancano e sono concentrate nella zona posteriore, ad iniziare dalla nuova power unit siglata 065/6 che si spera possa colmare il grande gap di velocità con lo scorso anno e gli avversari.

Ferrari SF21, il parere degli esperti

Ottimismo cauto tra gli addetti ai lavori, Piero Laudisa scrive “Il naso della nuova #Ferrari #SF21, la vettura di Leclerc e Sainz, è più pronunciato rispetto a quello precedente. Curioso di capire come a Maranello hanno lavorato al posteriore, sul quale sono stati spesi i due gettoni di sviluppo. Pugno nell’occhio il logo MW verde”; Davide Russo si spinge “Partendo dalla base della disastrosa SF1000 sembra che abbiano fatto il massimo per migliorare l’auto in ogni area. La nuova PU è ciò che più conta. Detto ciò, per me, se la #Ferrari dovesse arrivare terza in classifica costruttori, sarebbe un risultato miracoloso…”.

I tifosi spingono la nuova Ferrari

La parola ricorrente è ‘speranza’. La linea delle SF21 piace, quel tocco di verde un po’ meno o comunque divide nei pareri, sin qui solo estetici in attesa che sia l’asfalto e cronometro a dire quanto questa Ferrari sia competitiva. Intanto sul web fioccano i commenti: “Nella speranza che si recuperi la potenza necessaria, la SF21 si presenta così. Se non fosse per quel verde sul cofano motore… Si spera sia competitiva”.

“Visivamente molto bella. Speriamo che non sia un trattore come quella dell’anno scorso” scrive ironicamente qualcuno, “La macchina è sempre bellissima ma servirebbe che sia anche competitiva”, ma quel verde a qualcuno proprio non va giù “Io voglio conoscere chi ha deciso di rovinare una livrea molto bella mettendo lo sponsor in verde. L’unica spiegazione che mi do, è che non apparendo mai durante l’anno volevano farlo notare. Spero sparisca entro la prima gara”.

