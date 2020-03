Formula 1, Ferrari: importanti aggiornamenti sul futuro di Vettel

Il futuro di Sebastian Vettel potrebbe essere deciso nei prossimi giorni. Il pilota tedesco, in scadenza con la Ferrari a fine 2020, sta parlando proprio in queste ore con la scuderia di Maranello: l’intenzione iniziale di Mattia Binotto era di valutarlo nelle prime cinque gare dell’anno prima di decidere se confermarlo o meno, ma l’emergenza Coronavirus ha sconvolto tutti i piani.

La possibilità che si staglia all’orizzonte di una stagione unica tra 2020 e 2021 (anche alla luce degli ultimi rinvii dei Gp di Spagna, Olanda e Montecarlo) potrebbe inoltre portare al rinnovo quasi automatico di tutti i contratti dei piloti in scadenza.

In una intervista alla Gazzetta dello Sport, Binotto si è espresso così: “Vettel è in forma e concentrato, in un momento chiave della sua carriera. Abbiamo iniziato a discutere di un nuovo contratto, ed è importante capire cosa decidere in tempi brevi”.

“È importante per lui e per noi che le cose siano chiare alla svelta. È tutto nelle sue mani: ora conosce Leclerc, da cui è rimasto sorpreso, sa cosa gli serve e in inverno si è preparato bene”.

“Penso che la nuova monoposto sia più adatta al suo tipo di guida, dalle prime indicazioni arrivate da Barcellona. Ma una delle capacità dei grandi piloti è sapersi adattare alla vettura a disposizione e tirarne fuori il massimo”.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 18:00