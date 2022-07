Formula 1, GP d'Ungheria: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

29-07-2022 09:16

La Formula 1 fa tappa in Ungheria nel prestigioso e storico circuito dell’Hungaroring. Dal lontano 1986, la F1 è protagonista su questo tracciato che, nel corso dei vari decenni, è stato oggetto di diverse modifiche per renderlo ancor più spettacolare.

GP d’Ungheria: le caratteristiche del circuito

Famoso per le tante difficoltà nei sorpassi, il tracciato dell’Hungaroring ha subito tante modifiche nel corso del tempo (alcune, decisamente significative, nel 2003). Situato a Mogyorod, a circa 25 km da Budapest, ha una lunghezza totale pari a 4.381 metri.

Sono ben 14 le curve. Sono quattro i tratti ad alta velocità (dove si può cercare il sorpasso più facilmente). Si tratta di uno dei GP più lenti dell’intero campionato di F1 con il fattore aerodinamico in grado di fare, spesso, la differenza. Possono accedere al GP d’Ungheria ben 70.000 persone.

GP d’Ungheria, Leclerc pronto al riscatto

Il Gran Premio d’Ungheria è la 13a prova del Mondiale, l’ultima prima dello stop estivo (si tornerà a gareggiare a fine agosto in Belgio). Dopo il pasticcio in Francia, Charles Leclerc è chiamato ad un pronto riscatto per cercare di non far scappare definitivamente Max Verstappen, sempre più leader del Mondiale.

Grande attesa anche per Carlos Sainz, autore di una grande rimonta in terra francese e voglioso di tornare a lottare per il podio. Attenzione alle Mercedes, ormai sempre più competitive. Sarà anche la prima gara di Sebastian Vettel dopo l’annuncio del suo ritiro.

Gp d’Ungheria: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Questo il programma del GP d’Ungheria del weekend.

Venerdì 29 luglio



14:00 Prove Libere 1

17:00 Prove Libere 2

Sabato 30 luglio

13:00 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

Domenica 31 luglio



15:00 Gara

GP d’Ungheria: chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Il GP d’Ungheria verrà trasmesso su Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite) e in diretta streaming su Sky Go. Differita su TV8.

Orari Sky (diretta)

Venerdì 29 luglio

14:00 Prove Libere 1

17:00 Prove Libere 2

Sabato 30 luglio



13:00 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

Domenica 31 luglio

15:00 Gara

Orari Tv 8 (differita)

Sabato 30 luglio

18.30 Qualifiche

Domenica 31 luglio