Formula 1, Gran Premio di Monza: dove vederlo in tv e in streaming

Si accendono i semafori sulla pista di Monza, con la Ferrari che cerca un riscatto dopo la delusione dell'ultimo Gran Premio: le date, gli orari e il programma televisivo

01-09-2023 12:09

Si accendono i semafori per l’appuntamento più atteso della stagione di Formula 1, il Gran Premio di Monza, l’ultima tappa europea del Mondiale. La Red Bull, che ha vinto tutte le gare disputate in stagione, parte con il favore del pronostico. La Ferrari, invece, ha sul musetto tanti punti interrogativi e i tifosi della rossa sperano di ricevere le prime risposte nel GP di casa.

Monza, il tempio della velocità: gli ultimi vincitori

Verstappen può guidare con un solo braccio sul volante. L’olandese sta dominando il Mondiale di Formula 1 e ha 138 punti di vantaggio sul compagno di scuderia, Perez. Sembrano guidare due macchine differenti, l’olandese non ha mostrato punti deboli e a tratti è parso quasi imbattibile. Il più veloce nel tempio della velocità, un binomio che si sposa alla perfezione e che la Ferrari, insieme alle altre macchine, spera di non vedersi concretizzare.

L’ultima vittoria della rossa davanti i propri tifosi risale al 2019, con Leclerc. Il cavallino spera di ricevere una spinta dalla bolgia dell’Autodromo, per provare a cancellare per una settimana il brutto campionato. Lo scorso anno ha festeggiato Max, ma nel 2020 e nel 2021 Gasly e Ricciardo hanno tagliato il traguardo per primi, con l’Alpha Tauri e la McLaren, al termine di corse pazze. Gli appassionati sperano di vedere un copione simile e soprattutto un finale differente dagli ultimi scontati.

Le dichiarazioni di Leclerc e Sainz

Vincere è quasi impossibile, crederci è un obbligo, soprattutto quando guidi una Ferrari nel Gran Premio di Monza. “È una gara diversa dalle altre – ha spiegato in conferenza Leclerc. Poi il monegasco ha proseguito: “Guidare la Ferrari è un privilegio e l’affetto c’è ovunque, ma qui è ancora più forte. Speriamo di ottenere un buon risultato. Il GP precedente? A Zandvoort abbiamo imparato molto, soprattutto sull’ala. Abbiamo provato varie soluzioni in termini di assetto e ottenuto delle conferme”.

Poi ha concluso sui problemi della vettura: “La situazione è chiara su ciò che ci manca, la macchina è imprevedibile e a volte dura da guidare con cambi di bilanciamento. E su questo dobbiamo continuare a lavorare. Non è una pista come Spa, ma Monza ha delle caratteristiche simili e speriamo di poter lottare per il podio. Darò tutto”. A seguire anche le parole di Sainz, che si è sbilanciato un po’ di più per caricare l’ambiente: “Le gare bisogna correrle, noi siamo qui per provare ad arrivare sul podio e vincere”.

Dove vedere il GP Monza in tv e in streaming: il programma

Il weekend di Monza sta per entrare nel vivo e come ogni settimana Sky Sport sarà la casa della Formula 1. Buone notizie anche per chi non ha l’abbonamento con la pay-tv: le qualifiche e la gara saranno trasmesse in diretta anche da TV8. Sara possibile seguire la corsa anche in streaming su Sky Go e su NOW TV. Di seguito il programma completo con le date e gli orari:

Venerdì 1° settembre

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 17: F1 – prove libere 2

Sabato 2 settembre

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 16: F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8)

Domenica 3 settembre