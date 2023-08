Formula 1, dove vedere il GP d'Olanda in diretta tv e in streaming

La F1 torna per il Gran Premio d'Olanda: Max Verstappen va a caccia della terza vittoria sul tracciato casalingo, nonchè dell'undicesimo successo stagionale, Ferrari in ricorsa: ecco l'intero programma del weekend

25-08-2023 10:58

Dopo la lunga pausa estiva è il momento di far ritorno in pista con la Formula 1. Questo weekend si corre in casa di Max Verstappen, nei Paesi Bassi, per il Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort. Il campione iridato va a caccia dell’undicesima vittoria stagionale proprio sotto gli occhi di migliaia di tifosi orange. A caccia di gloria, o delle briciole, le Ferrari di Leclerc e Sainz, ma anche Mercedes di Hamilton e Russell e le McLaren.

Tutto pronto per tre giorni di puro spettacolo: si comincia venerdì 25 agosto con la prima sessione di prove libere e le FP2 che seguiranno stesso in giornata. Sabato, invece, via libera alle FP3 prima di dare spazio alle qualifiche. Domenica, infine, sul circuito di Zandvoort, la partenza è fissata per le ore 15.

GP Olanda, il circuito di Zandvoort

La Formula 1 è pronta a regalare emozioni sul circuito di Zandvoort nei Paesi Bassi. Il tracciato è luogo di spettacolo automobilistico a partire dal 2021, dopo esser stato eliminato dai programmi dal 1986, ovvero per ben 36 anni. Situato vicino al mare, la pista è ricca di insidie per le vetture, come la particolarità della curva Tarzanbocht, situata poco dopo la partenza, oppure come l’Hans Ernst Bocht, collocata a fine circuito.

Oltre ai dettagli della pista, importante è non sottovalutare qualche problema di aderenza dovuto alla possibilità di ritrovare granelli di sabbia in pista data la vicinanza con il mare. Di fatto, a detenere il titolo di campione in carica non può che essere il padrone di casa Max Verstappen, vincitore nelle ultime due edizioni.

F1, Gran Premio d’Olanda: dove vederlo in diretta tv e streaming

Tutto pronto per il Gran Premio d’Olanda. A partire da oggi, venerdì 25 agosto, fino a domenica 27 sarà possibile gustarsi lo spettacolo della Formula 1 sul tracciato di Zandvoort. Prove libere, qualifiche e gara saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e Sky Sport F1. Invece, sarà possibile seguire il tutto anche in streaming su SkyGo e NowTv scaricando l’applicazione direttamente su smartphone, pc o tablet. Infine, sarà possibile seguire le qualifiche del sabato e la gara della domenica in differita in chiaro su TV8, al canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre.

Tutti gli orari del GP d’Olanda

Di seguito, tutti gli orari degli appuntamenti per il Gran Premio d’Olanda su Sky:

Venerdì 25 agosto

Prove Libere 1: ore 12:30 – 13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 – 17:00

Prove Libere 3: ore 11:30 – 12:30

Qualifiche: ore 15:00 – 16:00

Gara: ore 15:00 – 17:00

Di seguito, tutti gli orari degli appuntamenti per il Gran Premio d’Olanda su Tv8: