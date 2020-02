F1 stravolta: altre gare in bilico, il Mondiale può slittare

Il Coronavirus potrebbe infliggere un colpo durissimo alla Formula 1. Mentre sono in corso gli ultimi test prestagionali a Barcellona prima del via del Mondiale, arrivano indiscrezioni inquietanti dal circus: crescono le preoccupazioni per le gare in Australia, Bahrain e Vietnam, le prime della stagione.

Calendario F1: no al GP Cina



Dopo la sospensione forzata del Gran Premio della Cina per l’epidemia del Covid-19 nel Paese asiatico, si fanno largo le ipotesi che anche il resto del calendario possa subire delle variazioni, fino ad essere completamente stravolto.

Coronavirus: le gare a rischio

Secondo il Corriere della Sera le tappe rischiano di saltare per le misure precauzionali che stanno prendendo le singoli nazioni, a cominciare dall’Australia, pronta a chiudere le frontiere e a limitare fortemente gli accessi agli stranieri. I trasferimenti di Ferrari, Mercedes, Red Bull e delle altre scuderie rischiano di essere rallentati, se non vietati del tutto. A rischio anche il Bahrain, che sta limitando gli arrivi dall’estero in quelle zone, e il Vietnam, dove il Gp è finora confermato ma la situazione è in evoluzione.

Il Mondiale potrebbe slittare a maggio

Molti, riporta il Corriere, ipotizzano che il via del Mondiale potrebbe slittare fino al Gran Premio d’Olanda, previsto il prossimo maggio.

